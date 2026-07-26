Forbidden Fruit anticipazioni agosto 2026 | cosa succede dopo Halit chi arriva

Le anticipazioni di Forbidden Fruit di agosto 2026 annunciano una nuova fase della soap turca in onda su Canale 5. Attenzione seguono spoiler! Dopo la morte di Halit Argun, gli equilibri cambiano completamente e nella vita di Y?ld?z arrivano due nuovi personaggi destinati a diventare centrali: Ça?atay Kuyucu e suo padre Hasan Ali. La scomparsa del ricco imprenditore rappresenta un vero punto di svolta per tutti i protagonisti. La famiglia Argun deve affrontare il dolore della perdita, mentre la Holding e il potere economico dell’imprenditore passano in una nuova fase. Per Y?ld?z, invece, inizia un periodo completamente diverso: dopo il matrimonio con Halit e tutti gli intrighi vissuti negli anni precedenti, la protagonista deve capire come ricostruire la propria vita. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

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Forbidden Fruit Anticipazioni 27 Luglio-2 Agosto: Halit Muore

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