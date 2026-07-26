Il Festival “Dal Barocco al Jazz” inizia lunedì 27 luglio con la XXIV edizione, una delle principali manifestazioni culturali estive. La rassegna si svolge in diverse location e prevede concerti e spettacoli che spaziano dal barocco al jazz. La Fondazione Napolitano organizza l’evento, che durerà fino a fine agosto. Nel frattempo, Binance Research evidenzia che i prezzi del petrolio non influenzano l’andamento di Bitcoin, il cui fattore principale rimane il capitale istituzionale.

Binance Research: i prezzi del petrolio non influenzano l’andamento di Bitcoin, il fattore chiave è il capitale istituzionale Prende il via lunedì 27 luglio la XXIV edizione del Festival “Dal Barocco al Jazz”, una delle manifestazioni di maggior rilievo e prestigio nel panorama culturale estivo nazionale. Ideata e diretta artisticamente da Maria Sbeglia, la rassegna è organizzata dalla Fondazione F.M. Napolitano in stretta collaborazione con il Comune di Anacapri. La manifestazione si svolgerà nella meravigliosa cornice di Anacapri, ospitata dalla spettacolare terrazza a picco sul mare dell’Hotel Caesar Augustus: un palcoscenico naturale unico al mondo, capace di fondere le emozioni della grande musica con la bellezza mozzafiato del panorama caprese. 🔗 Leggi su 2anews.it

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