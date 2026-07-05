Dai lunedì al Festival Luglio a tutto jazz sulle rive del Garda

Da lunedì prende il via il Festival Jazz sulle rive del Garda, con la rassegna Toscolano Maderno Jazz Monday. L’evento, organizzato dal Jazz Team di Brescia e curato artisticamente da Michele Carletti, coinvolge residenti e turisti con concerti di musica jazz che si svolgono lungo le rive del lago. La manifestazione si protrarrà per tutto luglio, offrendo spettacoli dal vivo ogni settimana.

TOSCOLANO MADERNO (Brescia) Lunedì in jazz: la musica è pronta a conquistare residenti e turisti sul Garda con la rassegna Toscolano Maderno Jazz Monday, organizzata con il Jazz Team di Brescia e la direzione artistica di Michele Carletti. Si parte domani, con la Jazz Team Big Band, orchestra jazz di 16 elementi pronta a coinvolgere il pubblico con un sound potente ed energico e un repertorio tutto da scoprire. Lunedì 13 luglio spazio a J. & the hot four, formazione di un contrabbasso e voci, nata da due anni di intensa attività live e da una continua ricerca sonora che ha portato i cinque musicisti a sviluppare un’identità musicale personale e riconoscibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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