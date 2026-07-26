Due serate di grande cinema d'autore e musica dal vivo animeranno la Manifattura Tabacchi di Firenze lunedì 27 luglio e martedì 4 agosto con i capolavori del cinema muto Sciopero di Sergej Ejzenštejn e Aurora di Friedrich Wilhelm Murnau, musicati dal vivo, nell’ambito della rassegna cinematografica curata dalla Fondazione Stensen. L'esperienza della visione dei classici con la musica eseguita da un'orchestra live restituisce a pieno la sensazione che provava chi guardava quei film all'epoca della loro uscita in sala, a metà degli anni Venti. Primo appuntamento lunedì 27 luglio appuntamento... 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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© Corrierefiorentino.corriere.it - Firenze, «Sciopero» e «Aurora» musicati dal vivo: il grande cinema muto torna live alla Manifattura Tabacchi

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