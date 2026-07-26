Nel consiglio comunale di Fiorano si è deciso di non aumentare la tariffa Tari nel 2026. Il Partito Democratico ha comunicato l’esito della discussione, criticando le minoranze per aver proposto aumenti o modifiche. La decisione è stata presa all’unanimità, senza variazioni sulla tassa per i rifiuti. Nessuna modifica è stata approvata rispetto all’anno precedente, e la tariffa rimarrà invariata nel prossimo anno.

Nessun aumento della Tari a Fiorano nel 2026. Il Partito Democratico dà conto degli esiti del dibattito in consiglio comunale e attacca le minoranze. "Negli ultimi giorni – scrive il Pd - sono circolate ricostruzioni confuse che attribuivano a Fiorano gli aumenti delle tariffe TarI: ebbene, a Fiorano la Tari non aumenta, né sono previsti rincari per famiglie e imprese". Il dibattito ha visto le opposizioni palesare più perplessità soprattutto in vista dei prossimi anni, ma il Piano Economico Finanziario, rivendica il partito democratico, "blinda i costi e azzera gli aumenti, anche grazie ai livelli record che il nostro Comune raggiunge ogni anno nella raccolta differenziata e nel riciclaggio dei rifiuti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fiorano, Il Pd attacca la minoranza: "Nessun aumento della tariffa Tari"

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