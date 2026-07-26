Film e serie | crollano le produzioni ad alto budget resistono solo Rai e Netflix

Le produzioni di film e serie con grandi budget in Italia sono in calo. Solo Rai e Netflix continuano a realizzare nuovi progetti, mentre molte altre compagnie hanno ridotto i costi, sospeso le riprese o rinviato le produzioni. La causa principale è l’incertezza sulle nuove regole del tax credit e dei finanziamenti pubblici all’audiovisivo. Questa situazione si protrae da alcuni anni, con le aziende che attendono chiarimenti prima di riprendere gli investimenti.

Ormai è un mantra che tutti i produttori di serialità e di film in Italia ripetono da un paio di anni: c’è incertezza sulle nuove regole del tax credit e dei finanziamenti pubblici all’audiovisivo, e le produzioni tagliano i budget, bloccano o rinviano le riprese, in attesa di tempi migliori. Lo spiegano i vertici di Rai, quando sottolineano che «su 100 ore di prodotti scripted in Italia, 74 sono Rai, con un peso crescente (erano 71 ore un anno fa, ndr ) che dimostra la scarsa salute del settore, incapace di allargarsi ad altri committenti, siano essi broadcaster o piattaforme streaming». Lo ribadiscono gli amministratori di Medusa film,... 🔗 Leggi su Lettera43.it

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