Una donna di 39 anni, dopo otto anni di relazione, ha scritto a una persona chiamata Candida, raccontando che all'inizio della relazione lei parlava di un possibile futuro con figli, mentre il suo partner preferiva non affrontare l’argomento. Ora, con il passare del tempo, il «non ora» si è trasformato in un «mai». La questione dei figli non è stata ancora risolta e, secondo quanto riferito, il problema necessita di essere affrontato.

Cara Candida, ho 39 anni e da otto sto con Marco. Quando ci siamo conosciuti, nessuno dei due parlava di figli. Io dicevo «forse, un giorno», lui «non adesso». Mi sembravano risposte quasi uguali. Avevamo poco più di trent’anni, lavori precari, viaggi da fare. Dopo due anni siamo andati a vivere insieme. Abbiamo comprato un appartamento, scelto i mobili, discusso per il colore della cucina e fatto pace sul pavimento del salotto. Pensavo che, costruendo una vita comune, il resto sarebbe arrivato da sé. A 35 anni ho cominciato a desiderare seriamente un figlio. Non è successo all’improvviso. All’inizio era una curiosità, poi un pensiero sempre più presente. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Figli o no? Se il «non ora» si trasforma in un «mai», il problema va risolto

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