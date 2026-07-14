Un'IA ha ricostruito il gol più bello di Pelé, mai visto prima, risolvendo il problema della mancanza di registrazioni originali. Le partite storiche, spesso prive di copertura televisiva completa, non permettevano analisi dettagliate delle azioni. Grazie alla tecnologia, ora è possibile rivivere e studiare quegli avvenimenti che in passato erano difficili da documentare.

Se nel calcio di oggi è possibile rivedere e analizzare all'infinito ogni singola azione o giocata delle partite migliori, lo stesso non si può dire in merito alle grandi gare del passato che non avevano copertura televisiva e le telecamere presenti oggigiorno. Uno dei più grandi calciatori che hanno questo problema con la riproduzione di tanti suoi gol è Pelé. Il fuoriclasse brasiliano, attivo dai primi anni '50 alla fine degli anni '70 ha vinto tre mondiali e ha speso la sua carriera tra il Santos e i New York Cosmos. Uno dei suoi gol migliori - da egli stesso stesso indicato come "il suo più bello di sempre" - venne realizzato proprio con la divisa del club brasiliano nel 1959 ma nessuno fino ad oggi ha avuto la possibilità di rivedere questa perla di O'Rei. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il gol più bello di Pelé? Non l'aveva mai visto nessuno. Così l'AI ha risolto il problema

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