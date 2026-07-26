Fiamme altissime minacciano case e costringono intere famiglie all'evacuazione. Le autorità hanno ordinato di evacuare immediatamente le zone interessate dall’incendio. L’emergenza ambientale in Europa meridionale prosegue senza sosta, coinvolgendo decine di migliaia di cittadini e richiedendo continui interventi di soccorso da parte di team internazionali. Nessuna tregua si vede, e le fiamme continuano a bruciare, creando un quadro di emergenza ancora senza soluzione.

L’Europa meridionale continua a essere morsa da una drammatica emergenza ambientale che non accenna a concedere tregua, stravolgendo la vita di decine di migliaia di cittadini e mobilitando senza sosta i soccorsi internazionali. Continua l’apocalisse di fuoco in Francia e Spagna. Nel sud-ovest della Francia, il vasto incendio che ha devastato la Gironda ora minaccia la periferia dell’area metropolitana di Bordeaux: le fiamme finora hanno distrutto circa 42.000 ettari di terreno e che in totale 220.000 persone sono state evacuate da mercoledì. “Alle 4:00 di questa domenica, 26 luglio, la superficie bruciata stimata è di 42.000 ettari”, ha... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Fiamme altissime minacciano case: intere famiglie terrorizzate. “Devono evacuare subito”

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Massive Wildfires Ravage Frances Mediterranean Coast

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