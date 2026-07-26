Una festa in Brasile si è conclusa con il crollo improvviso di un balcone, causando la caduta di una donna di 35 anni davanti a parenti e amici. La donna è precipitata mentre stava partecipando ai festeggiamenti, trasformando la serata di allegria in una scena di emergenza. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma i dettagli sulle condizioni della vittima non sono stati resi noti. La polizia ha avviato un’indagine per accertare le cause del cedimento.

La 35enne stava festeggiando con parenti e amici. Una serata di festa si è trasformata in un dramma nel giro di pochi istanti. Lorenna Moraes, imprenditrice brasiliana di 35 anni e titolare di una palestra molto conosciuta nello Stato di Bahia, è morta dopo essere precipitata dal balcone della propria abitazione, crollato improvvisamente mentre era insieme a familiari e amici. La tragedia si è consumata sabato sera a Uruçuca, in Brasile. In pochi secondi il pavimento del balcone ha ceduto, facendo precipitare la donna da un’altezza di circa quattro metri. Il crollo improvviso. Secondo le prime ricostruzioni, Lorenna Moraes stava trascorrendo una serata in compagnia quando parte del balcone dell’abitazione è improvvisamente collassata. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Festa si trasforma in tragedia in Brasile: il balcone crolla all’improvviso, Lorenna precipita davanti a tutti

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