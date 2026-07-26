festa del cuore con screening cardiovascolare

Notizia in breve

Durante la Festa del Cuore a Gualdo Tadino, l’Anaca, associazione dei cardiopatici, ha organizzato uno screening cardiovascolare gratuito. L’evento si è svolto nell’ambito di una campagna di prevenzione rivolta alla popolazione generale. L’iniziativa ha offerto visite e controlli senza costi, con l’obiettivo di individuare eventuali problemi cardiaci. La giornata ha visto la partecipazione di cittadini interessati a verificare la propria salute cardiovascolare.