Festa del Cuore con screening cardiovascolare

Da lanazione.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la Festa del Cuore a Gualdo Tadino, l’Anaca, associazione dei cardiopatici, ha organizzato uno screening cardiovascolare gratuito. L’evento si è svolto nell’ambito di una campagna di prevenzione rivolta alla popolazione generale. L’iniziativa ha offerto visite e controlli senza costi, con l’obiettivo di individuare eventuali problemi cardiaci. La giornata ha visto la partecipazione di cittadini interessati a verificare la propria salute cardiovascolare.

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GUALDO TADINO L’Anaca, associazione dei cardiopatici che frequentano il Centro di recupero cardiovascolare, ha promosso l’iniziativa di uno screening cardiologico gratuito nell’ambito della " Festa del cuore ", campagna di prevenzione rivolta a tutta la popolazione. Lo screening si è svolto negli accoglienti locali del rifugio Chiesetta, nella Valsorda. Sono stati eseguiti i controlli sui fattori di rischio cardiovascolare: glicemia, colesterolo, pressione arteriosa, saturazione ossigeno. Al termine dello screening, c’è stata, come da consolidata tradizione, una passeggiata; è, seguita la celebrazione della santa messa nella vicina chiesetta alpina tra il verde ed un bel momento conviviale presso il rifugio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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