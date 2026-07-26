Fertilità dalla dieta al microbiota | cosa aiuta il concepimento

È stato pubblicato uno studio che analizza come alimentazione e stile di vita possano influire sulla fertilità. Secondo la ricerca, non esiste una dieta specifica per aumentare le possibilità di concepimento, ma alcuni aspetti nutrizionali e il microbiota intestinale possono avere un impatto sulla salute riproduttiva. Lo studio evidenzia che modifiche nello stile di vita e nella dieta possono incidere sulla capacità di concepire, anche se non esiste una formula universale.

Non esiste una ‘dieta della fertilità’, ma alimentazione e stile di vita possono influire sulla salute riproduttiva e sulle probabilità di concepimento. La conferma arriva dalla prima revisione sistematica della letteratura scientifica internazionale su dieta e Procreazione medicalmente assistita, coordinata dalla Società italiana di fertilità e sterilità e medicina della riproduzione (Sifes-Mr). Fertilità, il ruolo del microbiota. Secondo gli esperti la salute riproduttiva è strettamente legata alla salute generale e un ruolo potrebbe essere svolto anche dal microbiota intestinale. Un altro studio, pubblicato sulla rivista ‘Microorganisms’, ha infatti rilevato differenze nella composizione del microbiota tra donne con ripetuti fallimenti di impianto e donne fertili. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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