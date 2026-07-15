Vasseur | Ferrari squadra unita Hamilton e Leclerc si stimolano a vicenda
Il team di Formula 1 si prepara per il Gran Premio a Spa-Francorchamps, considerato uno dei più impegnativi del calendario per le sue caratteristiche di circuito e il meteo spesso variabile. La squadra si presenta unita, con piloti che si stimolano a vicenda, secondo le dichiarazioni del team principal. La gara si svolgerà in un contesto di condizioni meteorologiche imprevedibili, tipiche delle Ardenne.
Roma, 15 lug. - (Adnkronos) - "Arriviamo a Spa-Francorchamps sapendo che ci attende un weekend particolarmente impegnativo. È uno degli appuntamenti più difficili del calendario, sia per le caratteristiche del circuito sia per il meteo delle Ardenne, spesso variabile e imprevedibile". Così il team principal della Ferrari Frederic Vasseur in vista del Gp del Belgio, in programma nel prossimo fine settimana. "Sappiamo di poter contare su una squadra unita, che continua a spingere nella stessa direzione, e su due piloti che lavorano molto bene insieme e si stimolano a vicenda ogni volta che scendono in pista -aggiunge Vasseur-. Ancora una volta, il nostro obiettivo sarà massimizzare il risultato e fare in modo di eseguire ogni dettaglio nel miglior modo possibile, dalla prima sessione fino alla bandiera a scacchi". 🔗 Leggi su Iltempo.it
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