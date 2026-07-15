Roma, 15 lug. - (Adnkronos) - "Arriviamo a Spa-Francorchamps sapendo che ci attende un weekend particolarmente impegnativo. È uno degli appuntamenti più difficili del calendario, sia per le caratteristiche del circuito sia per il meteo delle Ardenne, spesso variabile e imprevedibile". Così il team principal della Ferrari Frederic Vasseur in vista del Gp del Belgio, in programma nel prossimo fine settimana. "Sappiamo di poter contare su una squadra unita, che continua a spingere nella stessa direzione, e su due piloti che lavorano molto bene insieme e si stimolano a vicenda ogni volta che scendono in pista -aggiunge Vasseur-. Ancora una volta, il nostro obiettivo sarà massimizzare il risultato e fare in modo di eseguire ogni dettaglio nel miglior modo possibile, dalla prima sessione fino alla bandiera a scacchi". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su Ferrari.

© Iltempo.it - Vasseur: "Ferrari squadra unita, Hamilton e Leclerc si stimolano a vicenda"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ferrari CIVIL WAR! Hamilton Claims Leclerc Had MORE POWER In Japan

Notizie e thread social correlati

F1, Fred Vasseur prudente: “Non bisogna cantare vittoria, serve unità. Leclerc fuori per un problema di affidabilità”Il team principal della Ferrari ha dichiarato di non dover festeggiare troppo dopo la vittoria di Lewis Hamilton nel GP di Barcellona, settima tappa...

Ferrari, Lewis Hamilton trionfa a Barcellona: Kimi si ritira, disastro-LeclercLewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Barcellona, settima tappa del campionato di Formula 1, ottenendo la sua prima vittoria con la scuderia...

Temi più discussi: Arrivabene: Ferrari da Mondiale? Mai dire mai, vedo piloti forti e squadra unita; F1 | Elkann esalta il lavoro del team: Quando la Ferrari lavora unita succedono grandi cose; Continua il botta e risposta tra i boss Mercedes e Ferrari. Wolff: Vasseur è emotivo; Formula 1, Gp Gran Bretagna 2026: vittoria Leclerc davanti a Russell.

Formula 1, la Ferrari in Belgio ma Vasseur non fa proclamiNiente proclami. Dopo aver vinto due degli ultimi tre Gp (Hamilton a Barcellona e Leclerc a Silverstone), la Ferrari si presenta in Belgio con l’obiettivo di ... gds.it

Vasseur: Hamilton è con noi anche nel 2027, stiamo costruendo una Ferrari da Campionato del Mondo. Leclerc? Deve restare calmo, lo aiuterò. Toto Wolff dovrebbe smettere di preoccuparsi dei nostri bilanci. reddit

Arrivabene: Ferrari da Mondiale? Mai dire mai, vedo piloti forti e squadra unitaIn classifica Piloti Lewis Hamilton è a -32 punti da pilota italiano, con il successo di Silverstone Charles Leclerc è tornato a -71 ... formulapassion.it