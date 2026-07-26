Favola della domenica – Al mare

Due bambini erano impegnati a costruire un castello di sabbia sulla spiaggia. Uno di loro, mentre modellava le torri, rispondeva a una domanda dell’amico che gli chiedeva cosa stesse facendo. La scena si svolge in un momento di gioco semplice e spontaneo, con i bambini concentrati sulla creazione con la sabbia e l’acqua, senza altri elementi o interventi esterni.

C’erano una volta dei bambini che giocavano al mare con la sabbia. Giulia domandò al suo amico: “Che fai?” “Sto facendo un castello” rispose Giovanni, occupatissimo a bagnare la rena in un secchiello per comporre la merlatura delle torri. “Noi vogliamo trovare l’acqua” aggiunse Sabina, iniziando a scavare un pozzo insieme a Giulia. Lì accanto, una coppia giocava a racchettoni sul bagnasciuga. Una palla andò a cadere proprio sul castello in costruzione. “Oh, mi dispiace” disse il ragazzo. “Non piangere, ti aiuterò a ricostruirlo. Sai, anni fa, ho vinto un premio per il fortino più grande della spiaggia”. Giovanni frenò le lacrime e accettò l’aiuto di quel ragazzo generoso ed esperto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Arisa a

Notizie e thread social correlati

Favola della domenica – Le fotografieUna domenica, una bambina di nome Camilla ha scoperto in un cassetto un pacchetto di fotografie.

Favola della domenica – La fantasiaUna ragazzina appassionata di teatro, membro di una piccola compagnia formata nella sua scuola, è il protagonista di questa storia.

Argomenti più discussi: DOPPIO APPUNTAMENTO NELLE MARCHE CON EDOARDO LEO E TI RACCONTO UNA STORIA (LETTURE SEMISERIE E TRAGICOMICHE) SABATO 25 LUGLIO A VILLA VITALI DI FERMO, DOMENICA 26 LUGLIO AL PARCO MIRALFIORE DI PESARO; Starbucks e la fine della favola della sostenibilità nel caffè; Un viaggio nella storia: domenica 26 luglio tornano gli appuntamenti di Castelli Aperti; Dalle urla all’ultimo respiro: i 73 minuti di agonia nel racconto dei video.

Il meraviglioso mondo di Kimi Antonelli. Vent'anni tra un mese, nuova stella della Formula 1, primo italiano da Mondiale 73 anni dopo Ascari, una favola che aspetta - ma senza pensarci troppo - soltanto il lieto fine. Ci riceve al primo piano dell'hospitality Me x.com

La commedia dell’arte con la Favola della MandagolaDomenica 26 aprile La Macchina del Suono presenta al teatro Verdi (di Casciana Terme) La favola della Mandragola. Adattamento di Roberto Andrioli da La Mandragola di Macchiavelli. Regia Roberto ... lanazione.it