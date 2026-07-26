Un luogo che custodisce una ferita indelebile, una data che richiama memoria e dolore, poi una scelta capace di accendere subito lo scontro. A pochi giorni dalla commemorazione, attorno a Sant’Anna di Stazzema si è aperto un caso politico destinato a far discutere ancora. Al centro della polemica c’è Giuseppe Conte, indicato come oratore ufficiale alla cerimonia per l’82esimo anniversario dell’eccidio di Sant’Anna di Stazzema, in programma il prossimo 12 agosto. Una nomina che ha portato alla nascita di una petizione online per chiederne la revoca. Sant’Anna di Stazzema, la petizione contro Conte. L’iniziativa è stata avviata su Change.org da Simone Lazzeri. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Fatelo fuori”. Giuseppe Conte nei guai: arriva la notizia choc

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