fassino il grissino sabaudo re delle profezie toppate

Notizia in breve

Piero Fassino è diventato un meme dopo aver condiviso buste paga in Parlamento, aver commesso errori durante un acquisto duty-free e aver pronunciato previsioni sbagliate. Le sue gaffe sono state diffuse sui social e commentate dagli utenti, trasformando il politico in un personaggio virale. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, mentre le immagini delle sue uscitedi scena circolano ampiamente online.