Fassino il grissino sabaudo re delle profezie toppate
Piero Fassino è diventato un meme dopo aver condiviso buste paga in Parlamento, aver commesso errori durante un acquisto duty-free e aver pronunciato previsioni sbagliate. Le sue gaffe sono state diffuse sui social e commentate dagli utenti, trasformando il politico in un personaggio virale. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, mentre le immagini delle sue uscitedi scena circolano ampiamente online.
Tra buste paga mostrate alla Camera, sviste al duty-free e gufate leggendarie, Piero Fassino, l’ultimo segretario dei Ds, è diventato suo malgrado un meme vivente. Oltre alla fama da playboy, gli va dato atto di non essersi (sempre) piegato ai dogmi della sinistra. Cognome e nome: Fassino Piero Franco Rodolfo. Nato ad Avigliana, Torino, nel 1949. «Sono sabaudo, alto, magro, con quest’immagine un po’ austera, un po’ calvinista», nel senso del teologo Giovanni Calvino, non dello scrittore Italo Calvino né dello stilista Calvin Klein, produttore anche di profumi (ehm.). Ultimo segretario dei Ds, eredi del Pci, dal 2001 al 2007, quando nasce il Pd. 🔗 Leggi su Laverita.info
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