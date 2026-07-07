Davide Bonolis è stato fotografato in vacanza, attirando commenti critici sui social. Le immagini mostrano il figlio di Paolo Bonolis mentre si rilassa in costume da bagno. La famiglia Bonolis-Bruganelli ha condiviso immagini della vacanza sui social network, generando reazioni di vario tipo tra gli utenti. La polemica si concentra sullo stile di vita del giovane e sui commenti rivolti a lui online. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dai familiari.

L’estate è ufficialmente iniziata anche per una delle famiglie più conosciute del mondo dello spettacolo italiano, quella di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Tra valigie, sorrisi e immagini condivise sui social, un nuovo viaggio ha attirato l’attenzione dei fan, ma anche quella degli utenti più critici. Come spesso accade, infatti, a fare notizia non è stata soltanto la meta scelta per le vacanze, bensì un dettaglio che ha rapidamente acceso il dibattito sul web. Le fotografie pubblicate online raccontano un momento di relax vissuto insieme, tra complicità e atmosfera serena. A condividere gli scatti è stato il figlio di uno dei conduttori più amati della televisione italiana, Davide, accompagnato dalla fidanzata e dal padre. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - “Eccolo, il figlio di papà”. Davide Bonolis in vacanza così e i criticoni si scatenano

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