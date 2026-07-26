Far Away, il serial drammatico turco firmato Mediaset, è pronto a regalarci altri colpi di scena negli episodi in onda nel daytime di Canale 5. Cosa accadrà nell’ottava settimana di programmazione? Scopriamo insieme le anticipazioni dal 27 al 31 luglio. Far Away, trame episodi al 31 luglio: Mine rivela la sua relazione con Cihan. Okzan rientra a casa ubriaco, e sebbene Nare insista per essere lasciata in pace, lui non smette di importunarla. La tensione tra loro si fa altissima. Nel frattempo Alya scopre la relazione segreta tra Mine e Cihan. Quando i due rientrano alla villa, il loro comportamento suscita curiosità, e mentre tutti si chiedono cosa possa essere accaduto, Cihan continua a ignorare Mine, che cerca invano di parlargli. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Far Away, anticipazioni puntate italiane dal 27 al 31 luglio: Alya scopre la relazione tra Cihan e Mine

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FarAway Anticipazioni dal 20 al 24 Luglio,Kaya rapisce Zerrin Alya scopre il legame di Cihan con Min

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