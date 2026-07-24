Dal 27 al 31 luglio, nella serie televisiva, Alya scopre il segreto tra Cihan e Mine. Nel frattempo, Ozkan torna a casa ubriaco e, nonostante le richieste di Nare di lasciarla in pace, continua a importunare la donna, creando tensione tra loro.

Far away, anticipazioni dal 27 al 31 luglio. Alya scopre la relazione segreta tra Cihan e Mine. Ozkan rientra a casa completamente ubriaco e, nonostante Nare gli chieda di lasciarla in pace, continua a importunarla con insistenza, aumentando la tensione tra loro. Alya scopre la relazione segreta tra Cihan e Mine. Al loro ritorno alla villa, il comportamento dei due suscita la curiosità di tutti, che si domandano cosa sia accaduto. Mine tenta inutilmente di parlare con Cihan, il quale decide di ignorarla. Più tardi Ugur raggiunge Mine nel suo ufficio e la donna gli confessa la storia vissuta con Cihan, difendendosi dalle possibili accuse. Sostiene infatti di non essere una “rovinafamiglie”, poiché il matrimonio tra Cihan e Alya, a suo dire, non è mai stato autentico. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Far away, anticipazioni dal 27 al 31 luglio: Alya scopre il segreto di Cihan

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

FarAway Anticipazioni dal 20 al 24 Luglio,Kaya rapisce Zerrin Alya scopre il legame di Cihan con Min

Notizie e thread social correlati

Far Away anticipazioni turche: Alya scopre il segreto di Cihan e Mine, la verità sconvolge tutti!Nelle prossime puntate di Far Away, Alya scopre che tra Cihan e Mine c’è un legame nascosto.

Far away, anticipazioni dal 20 al 24 luglio: Alya parla con Ugur e Cihan viene informatoDal 20 al 24 luglio, la soap “Far away” mostra una settimana intensa con confronti tra Alya e Ugur e Cihan che riceve notizie importanti.

Temi più discussi: Far Away, le anticipazioni delle puntate dal 20 al 24 luglio; Far Away, le trame dal 13 al 17 luglio 2026; Far away, le trame della settimana dal 27 al 31 luglio; Far Away, le anticipazioni dal 13 al 17 luglio 2026.

Far away, trame dal 27 al 31 luglio #luglio2026 #anticipazioni #faraway x.com

[SPOILER] Far Away: anticipazioni da lunedì 13 a venerdì 17 luglio! Kaya scopre tutto ed è furioso reddit

Far away anticipazioni puntate dal 27 al 31 luglio 2026: Alya chiede il divorzio a Cihan, Sahin arrestatoScopriamo insieme le anticipazioni delle puntate di Far Away in onda su Canale 5 dal 27 al 31 luglio 2026. Ecco nel dettaglio quello che succederà negli episodi dei questa appassionante dizi. msn.com

Far Away, anticipazioni puntate italiane dal 20 al 24 luglio: Ugur rischia il posto per aver parlato con Alya, Kaya rapisce ZerrinUgur rischia il posto per aver parlato con Alya, Kaya rapisce Zerrin; trame puntate Far Away in onda dal 20 al 24 luglio su Canale 5. superguidatv.it