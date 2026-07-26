F1 oggi in tv GP Ungheria 2026 | orario gara programma streaming differita TV8

Da oasport.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 26 luglio si corre il Gran Premio d’Ungheria sul circuito dell’Hungaroring. La gara, valida come undicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1, si svolgerà nel pomeriggio e sarà trasmessa in diretta streaming e in differita su TV8. La competizione promette di essere combattuta e aperta a diversi esiti, con le vetture pronte a sfidarsi lungo i 4,38 chilometri del tracciato.

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Domenica 26 luglio andrà in scena il GP d’Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito dell’Hungaroring   si prospetta una gara molto interessante e aperta a ogni risultato. Il semaforo verde scatterà alle ore 15.00  e per i piloti potrebbe essere un momento determinante per le sorti dell’intera corsa. LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 DALLE 15.00 Un sabato convulso ha caratterizzato il week end. Le penalità comminate a Lewis Hamilton e a Kimi Antonelli, leader del campionato, hanno dato un volto diverso alla griglia di partenza. Dalla pole-position ci sarà Lando Norris, a precedere la Ferrari del monegasco Charles Leclerc e l’altra McLaren dell’australiano Oscar Piastri. 🔗 Leggi su Oasport.it

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