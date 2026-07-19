Oggi si corre il Gran Premio del Belgio 2026, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno e penultimo prima della pausa estiva. Dopo tre sessioni di prove libere e le qualifiche, si attende la gara, che sarà trasmessa in diretta su TV8. L’orario di partenza è stato comunicato, e la gara sarà disponibile anche in streaming. La competizione si svolge sul circuito di Spa-Francorchamps.

Dopo tre sessioni di prove libere e le qualifiche è arrivato finalmente il giorno del Gran Premio del Belgio 2026, decimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno e penultimo appuntamento in calendario prima della sosta estiva. Occhi puntati sulla magica pista di Spa-Francorchamps per una delle gare più iconiche dell’intero panorama del motorsport internazionale, che segna inoltre una tappa significativa nella corsa al titolo iridato. LA DIRETTA LIVE DEL GP DEL BELGIO DI F1 DALLE 15.00 A distanza di 17 anni dall’ultima volta (Giancarlo Fisichella con la Force India) un pilota italiano tornerà a partire dalla pole position nel circuito delle Ardenne, con Kimi Antonelli che non avrà nessuno davanti a sé in griglia e sarà il favorito principale per il successo sulla sua Mercedes. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1 oggi in tv, GP Belgio 2026: orario gara, programma, streaming, differita TV8

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

F1 LIVE BELGIAN GP FP3 - Live Timings + Track + Commentary

Notizie e thread social correlati

F1 oggi in tv, GP Miami 2026: orario gara, programma, streaming, differita TV8Domenica 3 maggio si corre il Gran Premio di Miami, tappa del Mondiale 2026 di Formula 1.

F1 oggi in tv, GP Barcellona 2026: orario gara, programma, streaming, differita TV8Oggi si corre il Gran Premio di Barcellona, quinta tappa del Mondiale 2026 di Formula 1.

Temi più discussi: Il Mondiale di Formula 1 a Spa: tutto il PROGRAMMA, oggi le qualifiche; F1 GP Belgio: orari Tv, griglia di partenza e scheda del circuito di Spa-Francorchamps; Qualifiche F1, Gp del Belgio: orario, dove vederle in tv e in streaming; Formula 1 oggi, Gp Belgio. Orario, griglia di partenza e dove vederlo in tv.

Tutti gli #orari del weekend che ci attende... F1 Belgio, WRC Estonia, GTWC Misano, Indycar Nashville: gli orari del weekend in TV x.com

F1 2026 - Orari e dove vedere il GP del Belgio in TV e in Streaming reddit

Formula 1 oggi, orari TV del GP Belgio a Spa su TV8 e Sky e dove vederlo: Kimi Antonelli in pole, Ferrari a caccia del podio con Leclerc e HamiltonLa diretta della gara del GP Belgio di F1 in calendario oggi a Spa-Francorchamps: gli aggiornamenti live. Leclerc e Hamilton sfidano Kimi Antonelli, Russell, Verstappen e le McLaren per la vittoria. fanpage.it

F1 oggi in tv, GP Belgio 2026: orario gara, programma, streamingDopo tre sessioni di prove libere e le qualifiche è arrivato finalmente il giorno del Gran Premio del Belgio 2026, decimo atto stagionale del Mondiale di ... oasport.it