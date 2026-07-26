Max Verstappen si è piazzato secondo nel Gran Premio di Ungheria, undicesima gara del Mondiale 2026 di Formula 1. Il pilota ha dichiarato di non aver previsto di arrivare sul podio e di aver puntato tutto sulla potenza in frenata durante la corsa. La gara si è svolta sul circuito dell’Hungaroring, con Verstappen che ha concluso alle spalle del vincitore.

Un consistente Max Verstappen ha ottenuto la seconda posizione in occasione del GP di Ungheria, undicesimo atto valido per il Mondiale 2026 di Formula 1 appena andato agli archivi sul circuito dell’Hungaroring. Dopo aver condotto una gara magistrale, il pilota della Red Bull ha tagliato il traguardo alle spalle del grande dominatore di giornata ovvero Lando Norris, il quale a bordo della sua McLaren a ritrovato finalmente la vittoria. Il podio è stato invece completato dal leader della classifica Kimi Antonelli, terzo davanti alle Ferrari di Lewis Hamilton e di Charles Leclerc. Una volta arrivato al parco chiuso, l’ex Campione del Mondo ha... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Max Verstappen: “Non mi sarei mai aspettato il podio, ho puntato tutto sulla forza in frenata”

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Max Verstappens McLaren talks: Whats really going on

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