F1 | le pagelle del Gp di Ungheria di Leo Turrini

Il team principal italiano della McLaren ha mantenuto la promessa di tornare davanti, con la squadra che ha ottenuto risultati positivi in Ungheria. Nelle qualifiche e nel Gran Premio, la scuderia ha mostrato miglioramenti significativi. La gara si è svolta sulla pista ungherese, dove la McLaren ha confermato la crescita rispetto alle prove precedenti. La performance ha soddisfatto gli obiettivi annunciati dal dirigente, segnando un passo avanti per il team nel campionato.

10 ANDREA STELLA. Il capo italiano della McLaren lo aveva promesso: torneremo davanti. In Ungheria la pista gli ha dato ragione, tra qualifiche e Gran Premio. Vedremo dopo la pausa se si tratta di un episodio o se i Papaya saranno competitivi ovunque. 10 NORRIS. Fin qui non aveva mai avuto l’occasione di onorare la sua etichetta di campione del mondo in carica. Anzi, in più di una circostanza aveva trasmesso la sensazione di essere sfiduciato, sull’orlo della depressione. Nel fine settimana ungherese la McLaren gli restituisce brio e la prestazione di Lando è stata oggettivamente strepitosa. Una vittoria meritatissima. 10 VERSTAPPEN. Siamo onesti: la gara di Budapest è stata decisamente noiosa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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