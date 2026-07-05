Gp di Silverstone le pagelle di Leo Turrini | Charles è perfetto Russell come Gastone

Durante il Gran Premio di Silverstone, Charles Leclerc ha ottenuto un risultato perfetto, dalla partenza fino alla bandiera a scacchi. Era quasi due anni che non vinceva e sembrava in crisi di identità, ma in questa gara ha mostrato una prestazione eccezionale. Russell, invece, è stato paragonato a un personaggio di un film, con una gara meno brillante rispetto a Leclerc.

10 e lode LECLERC. Non vinceva da quasi due anni e sembrava vittima di una crisi di identità. La reazione è stata clamorosamente spettacolare. Perfetto, dallo start alla bandiera a scacchi. E’ freddo, lucido, in una parola irresistibile come nelle sue giornate migliori. Non aveva fin qui trovato il giusto feeling con la Ferrari del 2026, ma quasi certamente l’impresa sul mitico asfalto di Silverstone viene a segnare l’avvio di una nuova dimensione per il nostro amatissimo Carletto. Grande! 10 ANTONELLI. Badate, sono questi gli episodi, beninteso sventurati, che forgiano il carattere di un campionissimo. Forse Kimi non aveva mai guidato così bene come nella gara inglese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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