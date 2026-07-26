F1 GP Ungheria 2026 La McLaren farà saltare il banco anche in gara? I big del Mondiale partono indietro

Il Gran Premio d’Ungheria di Formula 1 scatterà alle ore 15:00 di domenica 26 luglio. L’undicesimo atto del Mondiale 2026 ha un poleman del tutto sorprendente. Quanti, nella mattinata di ieri, avrebbero affidato a Lando Norris il ruolo di uomo più rapido del sabato? Eppure, il Campione del Mondo in carica si è aggiudicato la parte, ritornando improvvisamente sotto i riflettori della ribalta, così come la McLaren, presentatasi a Budapest con tante novità, evidentemente efficaci. L’inglese ha beffato le Ferrari, in primis quella di Lewis Hamilton, vistosi soffiare per soli 12 millesimi quella che sarebbe stata una pole position storica.... 🔗 Leggi su Oasport.it

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Lando Norris conquista la pole position del GP d'Ungheria F1 2026 battendo Lewis Hamilton per 12 millesimi. 3° Leclerc, 4° Antonelli. #norris #mclaren #formula1 #ungheria #f1 x.com

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