LIVE F1 GP Ungheria 2026 in DIRETTA | partono forte le McLaren Le Ferrari iniziano il lavoro

Alle 12.52, la bandiera rossa interrompe la sessione. Un pilota messicano lascia la sua Cadillac, che fuma intensamente, probabilmente a causa di problemi ai freni o all’impianto frenante. Le McLaren hanno iniziato bene le qualifiche, mentre le Ferrari sono appena entrate in pista per il primo lavoro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.52 BANDIERA ROSSA! Il pilota messicano abbandona la sua Cadillac che sta fumando parecchio probabilmente a livello di freni o impianto frenante. 12.51 Intanto Perez è fermo in curva 2, la Hamilton. Vedremo se sarà bandiera rossa. 12.50 Piastri effettua un giro di cool-down lentissimo (2:02.488) e si rilancia. Stessa scelta per le Ferrari, mentre Norris vola e sale in vetta in 1:19.062! 12.49 Inizia il sabato anche per Albon e Hadjar, entrambi con le soft, mentre Colapinto scende 1:21.132 ed è sesto, mentre Lawson si mette tra le due Ferrari a 399. 12.48 Leclerc si lancia, arriva al T2 con 369 millesimi di ritardo da Piastri e chiude in 1:20. 🔗 Leggi su Oasport.it

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