Europei di pattinaggio Sorcionovo chiude con l’argento nel giro sprint su strada

Alice Sorcionovo e Valentina Buccolini hanno conquistato un argento nel giro sprint su strada agli Europei di pattinaggio a Cardano al Campo. La coppia di pattinatrici ha concluso la gara con un risultato complessivo di un oro, due argenti e un quarto posto. La competizione si è svolta questa settimana in provincia di Varese, in Lombardia, e ha visto le atlete di Macerata ottenere risultati di rilievo.

Un oro, due argenti e un quarto posto. È il bottino con cui la coppia di pattinatrici maceratesi – Alice Sorcionovo e Valentina Buccolini – torna a casa dall’ Europeo che si è svolto questa settimana in Lombardia, a Cardano al Campo, in provincia di Varese. Un bilancio assolutamente lusinghiero che sarebbe potuto diventare ancor più significativo se non fosse stato per quegli 8 centesimi che hanno separato Alice Sorcionovo da un’altra medaglia d’oro. È successo ieri nella finale del giro sprint su strada quando la francese Manon Fraboulet ha preceduto di tanto poco l’atleta montecosarese sulla riga del traguardo, al termine di una sfida avvincente, combattuta fin dal primo istante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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