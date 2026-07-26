ETIMO QUOTIDIANO | INTELLIGENZA
Un articolo di Etimo Quotidiano analizza l’origine della parola “intelligenza”, sottolineando come ogni termine racchiuda una storia. L’autore spiega che conoscere le radici di una parola permette di comprendere meglio il suo significato nel tempo e nelle diverse interpretazioni. La riflessione si concentra sul valore delle parole come custodi di storie e di evoluzioni linguistiche, evidenziando come il loro studio possa rivelare approfondimenti sui concetti che rappresentano.
A cura di Raffaele Di Pasquale Ogni parola custodisce una storia. Scoprirne l’origine significa ritrovare il significato più profondo che il tempo e l’uso hanno trasformato. L’ etimologia non è soltanto lo studio della provenienza dei termini, ma un viaggio dentro le idee, la cultura e l’esperienza dell’uomo. Intelligenza, alcune citazioni. «Conosci te stesso.» Iscrizione del tempio di Apollo a Delfi. «Il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce.» Blaise Pascal. «Una testa ben fatta è meglio di una testa ben piena.» Edgar Morin. «L’intelligenza è la capacità di adattarsi al cambiamento.» Stephen Hawking (attribuzione diffusa). «Non è importante quanto sei intelligente, ma come lo sei. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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