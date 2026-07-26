ETIMO QUOTIDIANO | INTELLIGENZA

A cura di Raffaele Di Pasquale Ogni parola custodisce una storia. Scoprirne l’origine significa ritrovare il significato più profondo che il tempo e l’uso hanno trasformato. L’ etimologia non è soltanto lo studio della provenienza dei termini, ma un viaggio dentro le idee, la cultura e l’esperienza dell’uomo. Intelligenza, alcune citazioni. «Conosci te stesso.» Iscrizione del tempio di Apollo a Delfi. «Il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce.» Blaise Pascal. «Una testa ben fatta è meglio di una testa ben piena.» Edgar Morin. «L’intelligenza è la capacità di adattarsi al cambiamento.» Stephen Hawking (attribuzione diffusa). «Non è importante quanto sei intelligente, ma come lo sei. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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