ETIMO QUOTIDIANO | COMPETENZA
La competenza viene definita come la capacità di attivare diverse risorse cognitive per affrontare specifiche situazioni. Questo concetto si basa sulla capacità di mettere in pratica conoscenze e abilità in modo ripetuto, trasformandole in abitudini. La definizione sottolinea che la competenza non riguarda un singolo atto, ma un insieme di comportamenti consolidati nel tempo, che permettono di gestire situazioni diverse con efficacia.
? A cura di Raffaele Di Pasquale?«Siamo ciò che facciamo ripetutamente. L’eccellenza, dunque, non è un atto ma un’abitudine.» Aristotele (attribuzione tradizionale)?«La competenza è la capacità di mobilitare diverse risorse cognitive per far fronte a un tipo di situazioni.» Philippe Perrenoud?«La competenza non risiede nelle risorse da mobilitare, ma nella mobilizzazione stessa di queste risorse.» Guy Le Boterf?«Una testa ben fatta è meglio di una testa ben piena.» Edgar Morin?«Le convinzioni di efficacia influenzano il modo in cui le persone pensano, sentono, si motivano e agiscono.» Albert Bandura? Etimologia La parola competenza deriva dal latino competentia, a sua volta da competere, formato da com- (“insieme”) e petere (“dirigersi verso”, “cercare”, “aspirare”, “richiedere”). 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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