ETIMO QUOTIDIANO | COMPETENZA

? A cura di Raffaele Di Pasquale?«Siamo ciò che facciamo ripetutamente. L’eccellenza, dunque, non è un atto ma un’abitudine.» Aristotele (attribuzione tradizionale)?«La competenza è la capacità di mobilitare diverse risorse cognitive per far fronte a un tipo di situazioni.» Philippe Perrenoud?«La competenza non risiede nelle risorse da mobilitare, ma nella mobilizzazione stessa di queste risorse.» Guy Le Boterf?«Una testa ben fatta è meglio di una testa ben piena.» Edgar Morin?«Le convinzioni di efficacia influenzano il modo in cui le persone pensano, sentono, si motivano e agiscono.» Albert Bandura? Etimologia La parola competenza deriva dal latino competentia, a sua volta da competere, formato da com- (“insieme”) e petere (“dirigersi verso”, “cercare”, “aspirare”, “richiedere”). 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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