Estate 2026 il costume leopardato sta bene a tutte | parola di Elisa Isoardi

Durante una vacanza a Porto Santo Stefano nell'estate 2026, Elisa Isoardi ha indossato un bikini leopardato. Il costume animalier, mostrato pubblicamente, si conferma tra i trend della stagione. La presentatrice ha condiviso l'outfit durante il soggiorno in un noto stabilimento balneare. La scelta del costume ha attirato l'attenzione sui social media, dove è stato notato come un elemento di moda diffuso tra le persone in vacanza.

Elisa Isoardi sfoggia il bikini leopardato all’Argentario: il costume animalier si conferma il trend dell’estate 2026. Elisa Isoardi detta tendenza per l’estate 2026 con il suo bikini leopardato sfoggiato durante la vacanza a Porto Santo Stefano. La conduttrice sceglie un look semplice e naturale, riportando al centro della scena il costume animalier, uno dei grandi classici della moda mare. È tempo di vacanze anche per Elisa Isoardi, che dopo una stagione televisiva intensa è pronta a concedersi qualche momento di pausa lontano dagli impegni professionali. La conduttrice piemontese, reduce dal successo alla guida di Bar Centrale, il programma del sabato pomeriggio che ha accompagnato il pubblico durante l’inverno, ha scelto di staccare la spina prima di tornare nuovamente al timone della trasmissione a ottobre. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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