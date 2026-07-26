Un approccio sessuale insistito e respinto: questo avrebbe fatto scattare la follia omicida di Ridha Rahmouni, arrestato ieri a Eboli con l'accusa di aver ucciso il giornalista sportivo campano Luigi "Luca" Esposito. Il 26enne tunisino, immigrato clandestino e senza fissa dimora, ha confessato di aver ucciso Esposito e oggi ha parlato davanti ai pm della Procura di Salerno guidata da Raffaele Cantone. Stando a quanto emerso dalle indagini dei carabinieri di Salerno, Esposito e il suo assassino si conoscevano da qualche tempo. Circostanza che emergerebbe dall'analisi dei tabulati telefonici che hanno riscontrato diversi contatti tra i due e hanno consentito di verificare che, anche il giorno dell'omicidio, sabato della scorsa settimana, si erano sentiti prima di incontrarsi nelle campagne di Eboli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Esposito e il tunisino, movente sessuale dietro il massacro: "Sono musulmano...", confessione choc

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