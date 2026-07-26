Il senatore di Forza Italia ha commentato le recenti accuse sulla presunta epurazione, affermando che non si devono cercare martiri e che le tesi sono tendenziose. Gasparri ha anche dichiarato di non chiedere dimissioni, aggiungendo che altrimenti si rischia di trasformare il giornalista in un martire e lui in un epuratore. La discussione riguarda le dinamiche interne e le accuse di pressione o censura.

Il senatore forzista: «Le sue tesi sono tendenziose, può fare lo scrittore di gialli». «Dimissioni? No, io non chiedo le dimissioni, altrimenti Sigfrido Ranucci diventa sempre più un martire e io un epuratore», afferma Maurizio Gasparri, presidente della commissione Esteri del Senato di Forza Italia. «Certo. Io ho espresso giudizi severi e forti critiche in tempi non sospetti, beccandomi le contumelie della sinistra e attacchi personalizzati in ogni trasmissione. Ora non faccio alcun anatema, ma confermo quanto ho già detto a lui nelle varie audizioni della commissione di Vigilanza Rai». «Non aveva attaccato me, ma avevo contestato in commissione l’intervista a un colombiano, un malfattore poi arrestato per vari reati che, secondo Report, Silvio Berlusconi (già scomparso) aveva nominato erede universale nel suo testamento. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Epurazione? Evitiamo martiri. Ma l’azienda valuti se è credibile…»

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