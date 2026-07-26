In tre mesi, le spese energetiche di una famiglia lombarda hanno raggiunto in media 724 euro, secondo dati recenti. L’uso intensivo dei condizionatori durante l’estate, con temperature elevate e previsioni di caldo ancora in arrivo, ha contribuito a questa crescita dei costi. I costi dell’energia elettrica sono aumentati rispetto allo scorso anno, influenzando le bollette di casa e le spese per i carburanti, che sono anch’essi più cari.

L’estate presenta già un conto. E quello delle spese energetiche per case e trasporti si presenta salato. Il caldo estremo (pronto a tornare già dalla prossima settimana) ha provocato un’impennata nell’utilizzo dei condizionatori nelle case, in un anno segnato dall’aumento dei costi dell’energia elettrica. I carburanti (benzina e diesel) sono schizzati vicino o sopra i 2 euro al litro anche al self service nelle stazioni di rifornimento della regione a causa delle ripercussioni provocate dalla guerra tra Iran e Stati Uniti. Bolletta elettrica e pieni peseranno sui bilanci di una famiglia media lombarda per 724 euro solo nel periodo estivo. Un esborso che può salire fino a 928 euro se gli impianti di condizionamento installati nelle case sono datati e presentano classi energetiche inferiori alla A+. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Energia, l’estate dei lombardi. Condizionatori e carburanti. In tre mesi si bruciano 724 euro

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