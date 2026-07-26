Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) oggi si attesta a 0,161 euro per kilowattora. Il valore si riferisce al mercato libero dell’energia elettrica in Italia e rappresenta il prezzo di riferimento all’ingrosso. La data di rilevamento è il 26 luglio 2026.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) rappresenta il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Oggi, 26 Luglio 2026, il PUN si attesta a 0,161 €kWh (161,36 €MWh), segnando un aumento del 2,7% rispetto a ieri. La media degli ultimi 7 giorni è di 0,170 €kWh, mentre quella degli ultimi 30 giorni è di 0,151 €kWh. Questo dato evidenzia una fase di rialzo rispetto al trend mensile, con il prezzo attuale superiore del 7,1% rispetto alla media degli ultimi 30 giorni. Nel mercato libero, il prezzo dell’energia può variare quotidianamente in base all’andamento della domanda e dell’offerta, oltre che alle dinamiche internazionali delle materie prime. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Energia elettrica in rialzo: PUN oggi a 0,161 €/kWh – 26 Luglio 2026

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