Emergenza maltempo in Italia zone completamente allagate | si muove la protezione civile

Un’ondata di maltempo ha provocato allagamenti in varie zone del paese, con alcune aree completamente sommerse dall’acqua. La Protezione civile sta intervenendo per gestire le criticità causate dall’instabilità atmosferica. Le condizioni meteorologiche avrebbero portato piogge intense e temporali, interessando diverse regioni e causando danni a infrastrutture e abitazioni. La situazione rimane sotto osservazione, mentre le autorità monitorano l’evolversi del fenomeno.

Un’intensa ondata di instabilità atmosferica sta attraversando diverse aree della penisola, estendendo la morsa del maltempo anche oltre i confini regionali ed emettendo un chiaro segnale d’allarme per la Protezione civile. Il maltempo ha interessato nelle ultime ore la provincia di Firenze, causando disagi e criticità in diverse aree del territorio metropolitano. La Sala integrata di Protezione Civile della Città Metropolitana e della Prefettura di Firenze ha segnalato numerosi interventi legati agli effetti dei temporali, con allagamenti e cadute di rami. In particolare, sono stati registrati allagamenti di sedi stradali a Calenzano e nel Mugello, mentre in varie zone del territorio sono state segnalate cadute di rami a terra a causa delle raffiche di vento associate ai fenomeni temporaleschi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Chaos in Italy today. Niscemi sinks, residents fear, due to the risk of further landslides

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