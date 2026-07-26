Una nuova ondata di maltempo sta colpendo l’Italia, provocando temporali intensi e raffiche di vento. Diversi territori sono stati interessati da allagamenti, con alcune zone completamente sommerse dall’acqua. La protezione civile è mobilitata per gestire le emergenze e intervenire nelle aree più colpite. Non sono stati segnalati danni o feriti gravi fino a questo momento. La situazione rimane sotto osservazione e si attendono aggiornamenti.

Una nuova fase di maltempo in Italia sta interessando varie zone della penisola, con temporali intensi, raffiche di vento e criticità legate agli allagamenti. Le condizioni più delicate sono state registrate nella provincia di Firenze, dove l’ondata di instabilità ha richiesto l’attivazione e il coordinamento degli interventi di Protezione civile. Secondo quanto riportato dalla Sala integrata di Protezione Civile della Città Metropolitana e dalla Prefettura di Firenze, nelle ultime ore sono arrivate numerose segnalazioni per gli effetti del forte temporale. Al momento, gli accertamenti riguardano soprattutto allagamenti su alcune sedi stradali e la caduta di rami, provocata dalle raffiche associate ai rovesci più intensi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - Emergenza maltempo in Italia, zone completamente allagate: si muove la protezione civile

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Chaos in Italy today. Niscemi sinks, residents fear, due to the risk of further landslides

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