Elmas alla Juve i numeri del centrocampista con Spalletti al Napoli | le statistiche ci dicono una cosa

Elmas ha avuto un ruolo da protagonista nel Napoli sotto la guida di Spalletti, accumulando diverse presenze e contribuendo con gol e assist. Durante questa stagione, ha giocato in numerose partite, dimostrando una certa continuità di rendimento. Le statistiche indicano che ha partecipato attivamente alle azioni offensive e ha mantenuto un ruolo importante nel centrocampo della squadra. La sua esperienza con il tecnico toscano si è tradotta in un incremento delle sue performance rispetto alle stagioni precedenti. Ora il suo nome viene associato anche alla Juventus.

di Francesco Spagnolo Il nome di Elmas è ritornato a circolare per la Juventus. Ecco come è andata l’esperienza del macedone con Spalletti ai tempi del Napoli. I dettagli. Con il calciomercato sempre a caccia di profili dinamici, duttili e già pronti per i ritmi della Serie A, il nome di Elmas torna a circolare con forza negli ambienti bianconeri. La Juventus è alla ricerca di rinforzi a centrocampo capaci di strappare e garantire gol, e il profilo dell’ex azzurro risponde perfettamente a queste identikit tattiche. A certificare il valore del giocatore sono i numeri della sua esperienza a Napoli. Sotto la gestione di Luciano Spalletti, il rendimento del macedone ha toccato l’apice: 93 presenze complessive, condite da 13 gol e 8 assist tra tutte le competizioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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