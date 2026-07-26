Elisabetta Piccolotti il video contro Meloni? Clamoroso | è un autogol pazzesco

Da liberoquotidiano.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Elisabetta Piccolotti ha pubblicato un video contro Giorgia Meloni, considerato un autogol. La politica di Sinistra aveva criticato la premier per il caldo estremo che ha colpito il Paese. Il video ha attirato attenzione sui social e ha suscitato reazioni contrastanti. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti specifici del video o sulle conseguenze politiche immediate. La vicenda si inserisce nel clima di tensione tra le forze politiche in vista delle prossime elezioni.

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Il miglior spot elettorale per Giorgia Meloni? Ci pensa Elisabetta Piccolotti. Lady Fratoianni aveva attaccato la premier per il caldo estremo che si è abbattuto sul nostro Paese. Come se fosse colpa della leader di FdI. In tanti avevaato il suo video facendole notare l'assurdità dell'accusa. Lei si è sentita in dovere di rispondere alle critiche, senza successo. "No, non ho mai detto che Giorgia Meloni è responsabile dell'ondata di calore, che è colpa sua, come scrivete nei commenti. Ho detto una cosa ben diversa e la ripeto perché ne sono convinta. Giorgia Meloni è stata zitta, muta, indifferente rispetto ai danni che l'ondata di calore ha causato in questo mese in Italia". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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