Elimoghale all’esordio a 17 anni Spalletti approva | Bravo Destiny! Come è andata

Elimoghale ha esordito in prima squadra a 17 anni, con l’approvazione di Spalletti che ha commentato positivamente l’esordio del giovane. L’allenatore ha elogiato il suo impatto, anche se ha sottolineato che è troppo presto per valutare completamente la sua prestazione. L’esordio di Destiny è avvenuto durante una partita ufficiale, senza ulteriori dettagli su minuti giocati o azioni specifiche.

di Mauro Munno Elimoghale all’esordio in Prima Squadra, Spalletti approva l’impatto del classe 2009: «Bravo Destiny!». Troppo poco il tempo per giudicarne la prova. Appena 22 minuti sul terreno di gioco per assaporare per la prima volta il clima del grande calcio: il debutto di Destiny Elimoghale con la Prima Squadra della Juventus nell’amichevole contro lo Standard Liegi rappresenta la coronazione di un vero e proprio sogno. A soli 17 anni, il giovane talento ha vissuto la gioia indimenticabile dell’esordio tra i grandi, un traguardo che suona come un premio dopo una vita intera interamente coltivata e vissuta all’interno del settore giovanile bianconero a Vinovo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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