Elezioni in Sicilia? Lombardo tira il sasso De Luca lo raccoglie

Un esponente politico ha annunciato l’intenzione di promuovere un confronto tra diverse forze politiche, tra cui autonomisti, cristiano-democratici, centristi, civici e moderati, in vista delle prossime elezioni in Sicilia. La proposta prevede di assumersi l’onere di facilitare un dialogo tra queste sigle per definire un percorso condiviso. La dichiarazione arriva dopo una serie di dichiarazioni pubbliche di altri rappresentanti politici sulla strategia elettorale regionale. Nessuna data precisa o dettagli sui tempi sono stati comunicati.

«Assumiamoci l’onere come Mpa-Grande Sicilia di promuovere un confronto tra autonomisti, cristiano-democratici, centristi, civici, moderati, meridionalisti, per redigere un programma essenziale di obiettivi per la Sicilia, per svolgere un ruolo decisivo sulla scelta del candidato a presidente della Regione e per eleggere alcuni portavoce nel Parlamento di Roma». Era stato questo l’appello lanciato dall’ex governatore siciliano nella serata di giovedì, in occasione di un confronto svoltosi a Scoglitti con gli autonomisti ragusani e nisseni. Il leader di Mpa ha evidenziato come nel maggio del prossimo anno si voti per Comuni importanti dell’Isola ma che «ancor prima potranno tenersi le elezioni regionali e le Politiche». 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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