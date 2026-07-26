Ekaterina Antropova ha vinto la classifica degli ace nella Nations League 2026 di volley femminile. L’opposto dell’Italia è risultata la migliore al servizio in termini di efficienza durante il massimo torneo internazionale itinerante, mettendo a segno 41 punti dai nove metri su 240 apparizioni in battuta e a fronte di 33 errori. La bomber ha chiuso con il 17,08% di successo, lasciandosi ampiamente alle spalle la canadese Kiera Van Ryk (28 ace, 13,79%), la turca Melissa Vargas (22 ace, 11,70%) e la brasiliana Ana Cristina (17 punti, 9,09%). Ekaterina Antropova aveva iniziato a giocare da schiacciatrice, accettando l’esperimento pensato dal CT Julio Velasco, che ha voluto provare a spostare l’attaccante di banda, pensando a un attacco dinamitardo insieme a Paola Egonu nel ruolo di opposto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ekaterina Antropova vince la classifica degli ace in Nations League! Miglior battitrice, dominio dai 9 metri

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