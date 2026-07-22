Ekaterina Antropova ha esordito nella Nations League 2026 di volley femminile in occasione della seconda settimana della fase preliminare, disputando tre incontri nel ruolo di schiacciatrice. La 23enne è stata spostata di banda dal CT Julio Velasco, in modo da testare la possibilità di un impegno come martello e valutare la fattibilità di una coesistenza con Paola Egonu come opposto, ma l’esperimento è durato nei fatti soltanto tre partite ufficiali. Il Guru è tornato sui suoi passi ed è tornato a impiegare Ekaterina Antropova come bomber in occasione dell’ultima settimana della fase preliminare del quarto di finale odierno, vinto con un secco 3-0 contro l’Olanda e valso l’approdo alla semifinale, da disputare contro la vincente di Brasile-Giappone nella giornata di sabato 25 luglio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ekaterina Antropova dominatrice al servizio! Primo posto nella classifica degli ace, assolo in Nations League

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