Larissa Eifler ha vinto il primo oro mondiale nella sciabola femminile per la Germania, battendo tutte le avversarie in finale. La vittoria rappresenta il primo podio in carriera per la schermitrice ai Mondiali, dopo aver partecipato anche a Europei e Coppa del Mondo senza piazzamenti sul podio. La giornata è stata storica per la nazionale tedesca, con Eifler che ha conquistato il suo primo titolo mondiale. Le avversarie italiane sono rimaste lontane dal podio.

Larissa Eifler scrive la storia della Germania ai Mondiali di scherma. Infatti la tedesca ha vinto il primo storico oro nella sciabola femminile per il suo paese al termine di una giornata veramente incredibile per Eifler, che non era mai riuscita a salire sul podio in carriera tra Mondiali, Europei ed anche Coppa del Mondo. La tedesca si è imposta in finale sulla francese Sara Balzer con il punteggio di 15-10, dopo essere stata sotto di cinque stoccate in avvio di assalto. In semifinale Eifler era riuscita a battere l’ungherese Sugar Katinka Battai per 15-11 al termine di un assalto sempre in controllo. Nell’altra semifinale, invece,... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Eifler completa il suo sogno mondiale. Primo oro tedesco nella sciabola femminile, azzurre lontane

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