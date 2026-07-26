Edizione ore 13.00 del 26 luglio

Notizia in breve

Alle 13.00 del 26 luglio, la redazione di Sport Mediaset ha trasmesso un approfondimento in diretta sul calcio e lo sport. La puntata si è concentrata su notizie e aggiornamenti recenti, senza approfondimenti o commenti. La trasmissione è stata dedicata a fornire informazioni rapide e precise sui principali eventi sportivi del momento.