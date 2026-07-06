Edizione ore 13.00 del 6 luglio

Da sportmediaset.mediaset.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 13.00 di oggi, la redazione di Sport Mediaset ha trasmesso un approfondimento in diretta sul mondo del calcio e dello sport. La trasmissione ha affrontato temi e aggiornamenti riguardanti vari eventi sportivi, senza specificare dettagli o nomi. La puntata si è concentrata su notizie e analisi relative a partite, giocatori e tematiche attuali del panorama sportivo, offrendo un quadro generale degli avvenimenti più recenti.

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