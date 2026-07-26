L’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo ha registrato 18.598 visitatori nel 2025. La struttura resterà chiusa dal 10 al 24 agosto per la pausa estiva. Prima della chiusura, sono previste alcune iniziative finali per concludere la stagione.

Si avvicina il momento della sosta estiva per l’ Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo. La struttura ha infatti annunciato la sospensione delle attività tra il 10 e il 24 agosto, preparando tuttavia un’ultima serie di iniziative per chiudere in bellezza questo segmento della stagione. Il calendario prevede ancora due appuntamenti significativi, in programma il 31 luglio e il 1° agosto, che si inseriscono all’interno della rassegna denominata ‘ Immaginario-Cinema e comunità ’. Giovedì 31 luglio sarà presentato il volume ‘Famiglia Primavera’ di Sandro Baldoni, a cui farà seguito la proiezione della pellicola ‘Strane storie’ dello stesso Baldoni, che vede la partecipazione di Ivano Marescotti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ecomuseo, 18.598 visite nel 2025: "Luogo storico e dinamico"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Teatro Stabile FVG: record storico con 277mila spettatori nel 2025

Leggi anche: Mef: 223.000 accertamenti fiscali nel 2025, saliti del 18%