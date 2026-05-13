Teatro Stabile FVG | record storico con 277mila spettatori nel 2025

Nel 2025, il Teatro Stabile FVG ha registrato un’affluenza di 277.000 spettatori, un dato che rappresenta il numero più alto mai raggiunto nella sua storia. La produzione internazionale che ha contribuito in modo significativo a questo risultato è stata uno spettacolo di grande richiamo, capace di coinvolgere un pubblico molto ampio. Questo record ha superato la popolazione di due città di medie dimensioni, attestandosi come un risultato senza precedenti per il teatro regionale.

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? Punti chiave Come ha fatto il teatro a superare la popolazione di due città?. Quale produzione internazionale ha spinto le presenze verso questo record?. Perché l'80% dei ricavi totali non dipende dai fondi pubblici?. In che modo il successo del Rossetti influenza l'economia locale?.? In Breve Abbonamenti cresciuti del 21% con incassi propri pari all'80% dei ricavi totali.. Spettatori includono 15% stranieri, 40% fuori provincia e 30% fuori regione.. Presenze maschili al 37% e impatto economico su hotel e ristorazione locale.. Produzioni di Paolo Valerio e Stefano Curti coinvolgono 30 titoli artistici diversi.. Il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia ha chiuso il 2025 con un bilancio di oltre 17.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Teatro Stabile FVG: record storico con 277mila spettatori nel 2025 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pechino Express: record storico con 573.000 spettatoriI dati di ascolto registrati tra marzo 2025 e marzo 2026 delineano un televisivo in evoluzione, dove la competizione per l’attenzione dello... Leggi anche: Roma, record storico al Foro Italico: 40.000 spettatori nel boom Argomenti più discussi: Rossetti da record: 277mila spettatori e 15 milioni di incassi, mai così nella storia del teatro; TRIESTE | STABILE FVG, RISULTATI RECORD NEL 2025: L’INCASSO LORDO SFIORA I 15 MILIONI; L’anno d’oro del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia; OPEN CALL 2026 - Centro di Residenza delle arti performative del Friuli Venezia Giulia. Teatro Rossetti, 2025 anno record con quasi 15 milioni di incassiIl Rossetti di Trieste celebra un 2025 storico: quasi 15 milioni di incassi e oltre 277mila spettatori, un record assoluto ... it.blastingnews.com