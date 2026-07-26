Venti opere d'arte di grandi maestri del Novecento, custodite per oltre 30 anni nella sede storica di Cocif a Longiano, sono state recentemente rese visibili al pubblico. Queste creazioni, mai esposte prima, fanno parte della collezione chiamata “L’arte celata” e sono state accessibili solo a pochi selezionati. La mostra si apre dopo decenni di riservatezza, offrendo ora l’opportunità di ammirare pezzi di rilievo artistico.

Per oltre trent’anni nessuno ha mai potuto ammirarle. Custodite nella storica sede della Cocif di Longiano, venti opere di alcuni tra i più grandi maestri del Novecento sono rimaste accessibili soltanto a una ristretta cerchia di persone. Dal 19 settembre al 29 novembre questo straordinario patrimonio artistico esce finalmente allo scoperto con la mostra ’ L’Arte celata. La Collezione Cocif ’ che sarà ospitata al polo museale della Fondazione Tito Balestra. È la prima occasione in cui la prestigiosa raccolta d’impresa viene presentata al pubblico, restituendo alla comunità un patrimonio costruito nel tempo e custodito con cura all’interno dell’azienda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ecco la collezione Cocif. Si svela ’L’arte celata’

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