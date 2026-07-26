E se la Juventus li avesse già in casa? Il mercato è passato da Liegi – VIDEO di Marco Baridon

Il mercato estivo si è concluso con diverse operazioni, tra cui la partenza di Openda al Lione e la permanenza di alcuni giovani calciatori nella rosa della Juventus. La società non ha effettuato grandi investimenti e ha preferito puntare sui talenti già presenti in squadra. Spalletti, nuovo allenatore, spera di rafforzare il reparto portieri con Dibu Martinez. La sessione di mercato si è chiusa senza interventi significativi per la squadra bianconera.

di Marco Baridon E se la Juventus li avesse già in casa? Il mercato è passato da Liegi. In vetrina i tanti giovani, Openda al Lione, Spalletti spera nel Dibu Martinez. Prima vittoria nel percorso pre-campionato per la nuova Juventus guidata da Luciano Spalletti, che supera lo Standard Liegi per 1-0 nel segno di Fabio Miretti. Un successo di misura nel punteggio ma estremamente ricco di indicazioni utili per il tecnico di Certaldo, chiamato a valutare attentamente sia le risposte tattiche arrivate dal rettangolo verde sia le imminenti strategie della dirigenza sul calciomercato. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata L’analisi di Baridon a Upload: spazio ai giovani e segnali positivi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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E se la JUVENTUS li avesse GIÀ IN CASA Il MERCATO è passato da LIEGI

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