E’ mattina ma sembra notte la tempesta spegne il giorno in Umbria | Perugia allagata

La tempesta ha causato allagamenti a Perugia, con strade sommerse e veicoli in difficoltà. La pioggia intensa ha provocato blackout in alcune zone e interruzioni del traffico. Nessuna vittima segnalata finora. Le autorità sono al lavoro per gestire le criticità e rimuovere detriti dalle strade. La situazione resta sotto controllo, mentre le previsioni indicano che il maltempo continuerà nelle prossime ore.

Perugia, 26 luglio 2026 – Come previsto dagli esperti il maltempo si è abbattuto su diverse città dell'Umbria, allentando la morsa del caldo degli ultimi giorni. Interessando inizialmente la provincia di Perugia. Su tutta la regione si registra comunque un calo delle temperature. Temporale forte a Perugia. Pioggia e tuoni si sono abbattuti su Perugia dove la precipitazione questa mattina, domenica 26 luglio, è stata piuttosto intensa provocando una sorta di effetto notte. Diverse difficoltà al traffico nella zona della stazione ferroviaria di Fontivegge. Non viene comunque segnalata alcuna persona in pericolo. L'acqua che si è accumulata all'altezza sottopasso ferroviario allagamento ha fatto galleggiare delle barriere in plastica di un cantiere poco distante che sono sembrate navigare sulla strada. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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